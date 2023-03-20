Пять лет и два года заключения получили мобилизованные за оставление воинских частей

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум мобилизованным жителям Самарской области за оставление воинских частей без уважительных причин. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как пояснили в суде, Раиль С. после призыва по мобилизации служил, но потом его направили в госпиталь в пос. Рощинский, куда он в нужный срок не явился. Без уважительной причины мужчина на службе с 21 октября 2022 г. по 9 января 2023 года. Потом он добровольно пришел в Военный следственный отдел. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ.

В итоге суд назначил ему пять лет заключения в колонии общего режима. До вступления приговора мужчину будут содержать в СИЗО. На данный приговор поступила апелляционная жалоба.

Вторым подсудимым был житель Самарской области Владимир Л. Его призвали на службу по мобилизации и направили в воинскую часть в Тольятти. Однажды он на законных основаниях покинул пределы воинской части, но в назначенный срок обратно не явился. Мужчина отсутствовал на службе с 13 по 28 ноября 2022 года. Потом он вернулся в строй, но уже попал под уголовное преследование за неявку без уважительных причин свыше 10 суток. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.