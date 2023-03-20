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Суды Происшествия

Пять лет и два года заключения получили мобилизованные за оставление воинских частей

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум мобилизованным жителям Самарской области за оставление воинских частей без уважительных причин. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как пояснили в суде, Раиль С. после призыва по мобилизации служил, но потом его направили в госпиталь в пос. Рощинский, куда он в нужный срок не явился. Без уважительной причины мужчина на службе с 21 октября 2022 г. по 9 января 2023 года. Потом он добровольно пришел в Военный следственный отдел. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ.

В итоге суд назначил ему пять лет заключения в колонии общего режима. До вступления приговора мужчину будут содержать в СИЗО. На данный приговор поступила апелляционная жалоба.

Вторым подсудимым был житель Самарской области Владимир Л. Его призвали на службу по мобилизации и направили в воинскую часть в Тольятти. Однажды он на законных основаниях покинул пределы воинской части, но в назначенный срок обратно не явился. Мужчина отсутствовал на службе с 13 по 28 ноября 2022 года. Потом он вернулся в строй, но уже попал под уголовное преследование за неявку без уважительных причин свыше 10 суток. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.

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