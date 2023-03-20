Дмитрий Азаров поручил провести подготовку к пожароопасному сезону до 1 апреля

В понедельник, 20 марта, в областном правительстве состоялось оперативное совещание с участием руководителей министерств, ведомств и глав муниципальных образований региона, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Первоочередным вопросом стало прохождение паводка, который в этом году начался в области на 20 дней раньше планируемых сроков в связи с теплой погодой и обильными осадками. Также из-за этого практически одномоментно сошли талые воды. На 20 марта Волга и большинство малых рек вскрылись ото льда.

Напомним, вопрос о противопаводковых мероприятиях обсуждался на оперативном совещании в предыдущий понедельник, Дмитрий Азаров дал поручение главам муниципальных образований мобилизовать все силы и средства, чтобы уменьшить риски подтопления территорий, в особенности жилых домов.

В результате принятых мер удалось не допустить ситуаций, которые бы требовали эвакуации жителей.

На текущий момент в регионе подтопленных жилых домов нет. Об этом на совещании доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он отметил правильную работу при организации пропуска паводковых вод в Хворостянском, Волжском, Красноармейском, Ставропольском, Красноярском, Сызранском районах и городе Сызрани.

"При возникновении сложных ситуаций решения главами принимались правильно, что и показало развитие паводка", - подчеркнул начальник управления МЧС по Самарской области.

"Всего на сегодняшний день в области остаются подтопленными 29 приусадебных участков, 6 низководных мостов в 9 муниципальных районах: Безенчукский, Большеглушицкий, Волжский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Пестравский, Кинельский, Ставропольский, Сызранский. На реке Волге в районе города Тольятти наблюдаются трещины в ледяном покрове", - сообщил он.

По данным Приволжского УГМС, в середине недели будут наблюдаться незначительные осадки в виде дождя. Температура воздуха будет повышаться, днем будет от 9 до 12 градусов, к концу недели температура повысится до 14 градусов. Ночные температуры также сохранятся выше нуля - от 2 до 6 градусов.

Согласно сообщению Олега Бойко, разработана и направлена главам модель развития паводка по северным муниципальным районам. Учитывая тот факт, что значительная часть снежного покрова уже сошла, специалисты управления МЧС предполагают, что паводок по северным районам пройдет по среднемноголетним значениям. Оценивать обстановку помогают беспилотные аппараты.

"Мы организовали взаимодействие с районами, для того чтобы немедленно шли доклады в случае резкого ухудшения обстановки, для того чтобы своевременно были направлены бригады", - подчеркнул руководитель управления МЧС.

Волго-Камский каскад ГЭС на сегодняшний день полностью готов к пропуску паводковых вод.

Кроме того, Олег Бойко обратил внимание, что в связи с повышением температуры воздуха возрастают риски наступления сложной пожароопасной обстановки к началу апреля. В связи с этим, подчеркнул начальник управления МЧС, есть необходимость установить начало пожароопасного сезона с 1 по 20 апреля текущего года.

Губернатор поддержал предложение и поручил министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области ускорить подготовку соответствующих документов об установлении особого противопожарного режима с 1 апреля и обеспечить информирование жителей всех муниципальных образований.