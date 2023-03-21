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Инвестиции Экономическая политика

На концессию по созданию комплексов ТКО заявилась компания из Владивостока

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Петростандарт" заявило о готовности участвовать в конкурсе на заключение концессионных соглашений по созданию трех многофункциональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами: на территории Хворостянского, Сергиевского и Кинель-Черкасского районов. Протоколы рассмотрения заявок размещены на сайте Главного управления организации торгов Самарской области.

Согласно документам, комиссия приняла решение, что ООО "Петростандарт" отвечает требованиям, предъявляемым к концессионеру, а также требованиям федерального законодательства о концессионных соглашениях.

По данным, указанным в протоколе, компания "Петростандарт" зарегистрирована в г. Владивосток Приморского края.

Напомним, что ранее от ООО "РегионЭкология" в региональное министерство экономического развития и инвестиций также поступало предложение о заключении концессионных соглашений на создание многофункциональных комплексов по обращению с ТКО в  в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах.

Общий объем концессии может составить 4 млрд рублей.

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