На концессию по созданию комплексов ТКО заявилась компания из Владивостока

ООО "Петростандарт" заявило о готовности участвовать в конкурсе на заключение концессионных соглашений по созданию трех многофункциональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами: на территории Хворостянского, Сергиевского и Кинель-Черкасского районов. Протоколы рассмотрения заявок размещены на сайте Главного управления организации торгов Самарской области.

Согласно документам, комиссия приняла решение, что ООО "Петростандарт" отвечает требованиям, предъявляемым к концессионеру, а также требованиям федерального законодательства о концессионных соглашениях.

По данным, указанным в протоколе, компания "Петростандарт" зарегистрирована в г. Владивосток Приморского края.

Напомним, что ранее от ООО "РегионЭкология" в региональное министерство экономического развития и инвестиций также поступало предложение о заключении концессионных соглашений на создание многофункциональных комплексов по обращению с ТКО в в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах.

Общий объем концессии может составить 4 млрд рублей.