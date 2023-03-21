На концессию по созданию комплексов ТКО заявилась компания из Владивостока

ООО "Петростандарт" заявило о готовности участвовать в конкурсе на заключение концессионных соглашений по созданию трех многофункциональных комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами: на территории Хворостянского, Сергиевского и Кинель-Черкасского районов. Протоколы рассмотрения заявок размещены на сайте Главного управления организации торгов Самарской области.
Согласно документам, комиссия приняла решение, что ООО "Петростандарт" отвечает требованиям, предъявляемым к концессионеру, а также требованиям федерального законодательства о концессионных соглашениях.
По данным, указанным в протоколе, компания "Петростандарт" зарегистрирована в г. Владивосток Приморского края.
Напомним, что ранее от ООО "РегионЭкология" в региональное министерство экономического развития и инвестиций также поступало предложение о заключении концессионных соглашений на создание многофункциональных комплексов по обращению с ТКО в в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах.
Общий объем концессии может составить 4 млрд рублей.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана