В Самаре 69-летняя местная жительница нашла в соцсети мастера по ремонту, а тот оказался мошенником, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Следствием установлено, что потерпевшая позвонила по указанному на интернет-странице номеру телефона и договорилась о встрече. В назначенное время к ней домой приехал "мастер по ремонту", определил перечень работ, после чего сообщил стоимость заказа. Женщина согласилась на предложенные условия и после заключения устного договора передала мужчине 50 тыс. рублей.
Потерпевшая пояснила, что "мастер" несколько раз откладывал начало ремонта, а через некоторое время и вовсе перестал выходить на связь. Не получив обещанного, заказчица поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбуждено уголовное дело.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его на территории областного центра. Допрошенный в качестве подозреваемого - ранее неоднократно судимый, в том числе за причастность к незаконному обороту наркотиков, житель Самары - пояснил, что не имеет навыков и возможности оказывать услуги, указанные в объявлении.
Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.
Расследование продолжается.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063