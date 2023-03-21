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Преступления Происшествия

Жительница Самары заплатила за ремонт мастеру-мошеннику

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 69-летняя местная жительница нашла в соцсети мастера по ремонту, а тот оказался мошенником, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Следствием установлено, что потерпевшая позвонила по указанному на интернет-странице номеру телефона и договорилась о встрече. В назначенное время к ней домой приехал "мастер по ремонту", определил перечень работ, после чего сообщил стоимость заказа. Женщина согласилась на предложенные условия и после заключения устного договора передала мужчине 50 тыс. рублей.

Потерпевшая пояснила, что "мастер" несколько раз откладывал начало ремонта, а через некоторое время и вовсе перестал выходить на связь. Не получив обещанного, заказчица поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его на территории областного центра. Допрошенный в качестве подозреваемого - ранее неоднократно судимый, в том числе за причастность к незаконному обороту наркотиков, житель Самары - пояснил, что не имеет навыков и возможности оказывать услуги, указанные в объявлении.

Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Расследование продолжается.

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