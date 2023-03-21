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Туризм Общество

Самарская область одержала победу в номинации "За верность и постоянство" на выставке MITT

МОСКВА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках церемонии награждения победителей на 29-й международной туристической выставке MITT Самарскую область отметили в номинации "За верность и постоянство".

Фото: Министерство туризма СО

Регион ежегодно принимает участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT и традиционно представляет свои туристические ресурсы и новые проекты на высоком уровне.

В этом году Самарская область была представлена выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях рассказали ведущие организации отрасли туризма региона. Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов и муниципальных образований Самарской области, гостиниц, санаториев и глэмпингов, объектов показа, особо охраняемых природных территорий и ведущие туроператоры Самарской губернии.

"Для Самарской области участие в международной туристической выставке MITT позволило продемонстрировать свои туристические возможности для новых партнеров из других регионов России, а также зарубежных стран", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

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Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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