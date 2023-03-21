Самарская область одержала победу в номинации "За верность и постоянство" на выставке MITT

В рамках церемонии награждения победителей на 29-й международной туристической выставке MITT Самарскую область отметили в номинации "За верность и постоянство".
Регион ежегодно принимает участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT и традиционно представляет свои туристические ресурсы и новые проекты на высоком уровне.
В этом году Самарская область была представлена выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях рассказали ведущие организации отрасли туризма региона. Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов и муниципальных образований Самарской области, гостиниц, санаториев и глэмпингов, объектов показа, особо охраняемых природных территорий и ведущие туроператоры Самарской губернии.
"Для Самарской области участие в международной туристической выставке MITT позволило продемонстрировать свои туристические возможности для новых партнеров из других регионов России, а также зарубежных стран", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.
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Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....