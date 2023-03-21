Тольяттинские гандболистки - победительницы первенства России до 18 лет

В Ростове-на-Дону прошло первенство страны среди девушек 2006–2007 года рождения. Команду Самарской области представили четыре игрока ближайшего дубля гандбольной "Лады" (Ангелина Жукова, Дарья Семина, Полина Филина и Мария Шмонина) и дюжина девчат из третьей тольяттинской команды, выступающей в Высшей лиге национального чемпионата. Возглавил команду Александр Хомутов, который является одним из наставников "Лады-2" и тренером "Лада"-СШОР.

В финальном поединке наши девушки сразилась с командой Краснодара. Шестьдесят минут решающего матча не выявили победителя — 21:21. Но в дополнительное время счастье улыбнулось волжанкам — 28:27.

По итогу соревнований две представительницы Самарской области вошли в символическую сборную турнира. Лучшим правым полусредним признана Мария Шмонина, лучшим линейным — Катрина Никитина.