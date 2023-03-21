Самарская пенсионерка согласилась на снятие порчи и лишилась золота

В Самаре полицейские разыскивают подозреваемую в мошенничестве, от которого пострадала пенсионерка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По словам потерпевшей, к ней пришла девушка по объявлению о сдаче жилья. В квартире гостья якобы почувствовала негативную энергию и предложила хозяйке снять порчу. Для обряда требовались золотые украшения. Пенсионерка согласилась, а через несколько часов заметила, что украшения пропали.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Приметы подозреваемой: на вид 18-20 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, темные волосы, была одета во все темное, при себе имела коричневую сумку.
Полицейские просят всех, кто обладает информацией о личности или местонахождении разыскиваемой, или пострадал от ее действий, обратиться по телефонам: 8 (846) 262-27-11, 373-76-40 или 102.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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