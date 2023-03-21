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Преступления Происшествия

Самарская пенсионерка согласилась на снятие порчи и лишилась золота

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские разыскивают подозреваемую в мошенничестве, от которого пострадала пенсионерка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По словам потерпевшей, к ней пришла девушка по объявлению о сдаче жилья. В квартире гостья якобы почувствовала негативную энергию и предложила хозяйке снять порчу. Для обряда требовались золотые украшения. Пенсионерка согласилась, а через несколько часов заметила, что украшения пропали.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Приметы подозреваемой: на вид 18-20 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, темные волосы, была одета во все темное, при себе имела коричневую сумку.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о личности или местонахождении разыскиваемой, или пострадал от ее действий, обратиться по телефонам: 8 (846) 262-27-11, 373-76-40 или 102.

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