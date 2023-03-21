Жители Самарской области могут принять участие в акции "Автопоезд"

Народный фронт запустил масштабную всероссийскую акцию "Автопоезд", в рамках которой на передовую будут отправлены автомобили высокой проходимости. Транспортировку автотранспортных средств берет на себя партнер акции - компания РЖД.
"Это уже второй наш эшелон. Первый мы отправили 2 мая прошлого года от железнодорожного вокзала. Всего в акции тогда приняли участие 63 региона. Мы от Самарской области отвезли более 2,5 т строительных материалов. Сейчас для нужд наших военнослужащих мы объявили сбор транспортных средств (автомобилей, квадроциклов, мотоциклов), которые мы обязуемся передать на фронт. В условиях бездорожья техника, необходимая нашим бойцам, быстро выходит из строя, и потребность в ней высока", - сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Самарской области Владимир Марин.
К участию в акции приглашаются неравнодушные жители и представители бизнес-сообщества, которые хотят оказать помощь и поддержку военнослужащим, участвующим в СВО. Необходимый подразделениям транспорт должен быть на ходу, высокой проходимости и с полным приводом.
Желающим принять участие в акции необходимо обратиться в штаб Народного фронта в Самаре на ул. Ленинская, 202 или по телефону 8 (846) 242-01-42.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.