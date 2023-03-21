Жители Самарской области могут принять участие в акции "Автопоезд"

Народный фронт запустил масштабную всероссийскую акцию "Автопоезд", в рамках которой на передовую будут отправлены автомобили высокой проходимости. Транспортировку автотранспортных средств берет на себя партнер акции - компания РЖД.

"Это уже второй наш эшелон. Первый мы отправили 2 мая прошлого года от железнодорожного вокзала. Всего в акции тогда приняли участие 63 региона. Мы от Самарской области отвезли более 2,5 т строительных материалов. Сейчас для нужд наших военнослужащих мы объявили сбор транспортных средств (автомобилей, квадроциклов, мотоциклов), которые мы обязуемся передать на фронт. В условиях бездорожья техника, необходимая нашим бойцам, быстро выходит из строя, и потребность в ней высока", - сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Самарской области Владимир Марин.

К участию в акции приглашаются неравнодушные жители и представители бизнес-сообщества, которые хотят оказать помощь и поддержку военнослужащим, участвующим в СВО. Необходимый подразделениям транспорт должен быть на ходу, высокой проходимости и с полным приводом.

Желающим принять участие в акции необходимо обратиться в штаб Народного фронта в Самаре на ул. Ленинская, 202 или по телефону 8 (846) 242-01-42.