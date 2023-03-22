В Самарской области остаются подтопленными пять мостов

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По состоянию на 21 марта в девяти районах Самарской области остаются подтопленными 18 приусадебных участков (в Ставропольском, Сызранском, Безенчукском, Пестравском, Волжском, Кинельском районах) и пять низководных мостов (в Пестравском, Кинель-Черкасском, Большеглушицком, Красноярском районах).