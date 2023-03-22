"Росгосстрах" запустил акцию "Открытие сезона", предоставляющую при страховании жилья выгоду до 25%

С 16 марта "Росгосстрах" запустил акцию по страхованию квартир и строений "Открытие сезона", по которой новые клиенты компании получают возможность на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение".
Согласно условиям договора, заключенного по акции "Открытие сезона", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.
"В прошлом году в каждый рабочий день "Росгосстрах" выплачивал своим клиентам за поврежденное жилье и имущество более 7,7 млн рублей. Причем в общем количестве обращений по страховым случаям число заявлений владельцев домов и дач в 2,5 раза превысило количество обращений собственников квартир, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — С началом дачного сезона в зоне повышенного риска оказываются как частные дома — а порядка половины обращений наших клиентов в прошлом году связано с ущербом из-за непогоды, так и квартиры, где около 90% страховых случаев происходит из-за заливов. Страховой полис помогает владельцам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане, потому что полученную страховую выплату можно будет направить на восстановление поврежденного имущества. В программах "Росгосстраха" минимальное количество исключений из страхового покрытия. Но чтобы сделать их еще более привлекательными по цене для потребителей, компания запустила акцию "Открытие сезона" — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя".
Акция "Открытие сезона" действует до 15 июня 2023 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха". Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис "Росгосстраха" или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.