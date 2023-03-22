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Страхование Финансы

"Росгосстрах" запустил акцию "Открытие сезона", предоставляющую при страховании жилья выгоду до 25%

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 марта "Росгосстрах" запустил акцию по страхованию квартир и строений "Открытие сезона", по которой новые клиенты компании получают возможность на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования "Квартира. Фундаментальное решение" и "Дом. Фундаментальное решение".

Согласно условиям договора, заключенного по акции "Открытие сезона", имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности.

"В прошлом году в каждый рабочий день "Росгосстрах" выплачивал своим клиентам за поврежденное жилье и имущество более 7,7 млн рублей. Причем в общем количестве обращений по страховым случаям число заявлений владельцев домов и дач в 2,5 раза превысило количество обращений собственников квартир, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — С началом дачного сезона в зоне повышенного риска оказываются как частные дома — а порядка половины обращений наших клиентов в прошлом году связано с ущербом из-за непогоды, так и квартиры, где около 90% страховых случаев происходит из-за заливов. Страховой полис помогает владельцам жилья чувствовать себя более защищенными в финансовом плане, потому что полученную страховую выплату можно будет направить на восстановление поврежденного имущества. В программах "Росгосстраха" минимальное количество исключений из страхового покрытия. Но чтобы сделать их еще более привлекательными по цене для потребителей, компания запустила акцию "Открытие сезона" — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя".

Акция "Открытие сезона" действует до 15 июня 2023 года в агентском и офисном каналах продаж "Росгосстраха". Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис "Росгосстраха" или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный).

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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