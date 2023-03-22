Ночью в с. Неприк Борского района сгорел частный дом

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В среду, 22 марта, примерно в 1:52, начался пожар на ул. Садовой, 51 в с. Неприк Борского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.