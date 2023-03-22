Стало известно, где отключат свет с 22 по 31 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
22.03.2023 с 10-00 до 17-00
Сызранский район
с. Репьевка
п. Курапаткино
п. Журавлинский
22.03.2023 с 10-00 до 14-00
Шигонский район
с. Березовка (ул. Новостроящаяся, ул. Волжская, ул. Лесная)
с. Новодевичье (ул. Спортивная, ул. Куйбышева, ул. Октябрьская)
22.03.2023 с 08-00 до 16-00
Шигонский район
с. Кузькино (ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Гагарина)
22.03.2023 с 11-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Александровка (ул. Ленина, д. 37-39, 45-55(нечетная сторона), ул. Советская 63-87, (нечетная сторона), 82-94 (четная сторона), ул. Спартака 42-46 (четная сторона)
22.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Зеленовка (ул. Полевая, ул. Советская, ул. Рабочая);
с. Русская Борковка (ул. Никольская, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Кооперативная)
22.03.2023 с 12-00 до 17-00
Сызранский район
п. Новорепьевский
п. Куропаткино
п. Журавлевский
23.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Ворошилова, ул. Советская, ул. Калинина, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Красноармейская)
23.03.2023 с 14-00 до 17-00
Красноярский район
с. Светлое Поле
СДТ "Светлопольские дачи"
СНТ "Буровик"
с. Колодинка
23.03.2023 с 10-00 до 15-00
Приволжский район
с. Екатериновка (ул. Нижняя)
23.03.2023 с 10-00 до 15-00
Хворостянский район
с. Новотулка (ул. Набережная, ул. Максима Горького, ул. Степная, ул. Льва Толстого, ул. Советская)
23.03.2023 с 10-00 до 13-00
Пестравский район
с. Михайло-Овсянка
с. Красный Яр
24.03.2023 с 10-00 до 15-00
Приволжский район
с. Заволжье (ул. Советская, Школьная, Набережная, Садовая, Полевая)
28.03.2023 с 10-00 до 11-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка
28.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Октябрьская)
31.03.2023 с 11-00 до 14-00
Ставропольский район
п. Луначарский (ул. Производственная, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Северная, ул. Раздольная, ул. Зеленая, ул. Ветеранов, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Заводская)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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