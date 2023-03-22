Шесть человек эвакуировали при тушении пожара в Самаре

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Во вторник, 21 марта, в 20:31, загорелся мусор в мусоросборнике дома № 3 на ул. Никонова в пос. Прибрежный в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.