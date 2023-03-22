Самарские спортсменки привезли восемь медалей с соревнований по плаванию ЛИН

В Йошкар-Оле завершились соревнования по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
Состязания прошли во Дворце водных видов спорта. В них приняли участие около 170 пловцов из 22 регионов Российской Федерации. Самарскую область представили три спортсменки: Ольга Потешкина, Мария Сафронова и Мария Сержантова.
В рамках чемпионата России представительница Самарской области Ольга Потешкина завоевала четыре медали: "золото" - 400 метров вольным стилем (4:53.87); две серебряные медали за 200 метров вольным стилем (2:20.61) и 200 метров на спине (2:38.56); "бронза" за 200 метров комплексным плаванием (2:38.88).
Во Всероссийских соревнованиях среди спортсменов с синдромом Дауна четыре медали на счету Марии Сафроновой: две золотые медали за 100 метров на спине (1:45.79) и 50 метров на спине (50.09). "Серебро" - 200 метров на спине (3:59.36); "бронза" - 200 метров вольным стилем (3:52.64).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!