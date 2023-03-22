Самарские спортсменки привезли восемь медалей с соревнований по плаванию ЛИН

В Йошкар-Оле завершились соревнования по плаванию среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Состязания прошли во Дворце водных видов спорта. В них приняли участие около 170 пловцов из 22 регионов Российской Федерации. Самарскую область представили три спортсменки: Ольга Потешкина, Мария Сафронова и Мария Сержантова.

В рамках чемпионата России представительница Самарской области Ольга Потешкина завоевала четыре медали: "золото" - 400 метров вольным стилем (4:53.87); две серебряные медали за 200 метров вольным стилем (2:20.61) и 200 метров на спине (2:38.56); "бронза" за 200 метров комплексным плаванием (2:38.88).

Во Всероссийских соревнованиях среди спортсменов с синдромом Дауна четыре медали на счету Марии Сафроновой: две золотые медали за 100 метров на спине (1:45.79) и 50 метров на спине (50.09). "Серебро" - 200 метров на спине (3:59.36); "бронза" - 200 метров вольным стилем (3:52.64).