Сотрудника Управления капстроительства из Самарской области будут судить за взятки

В Богатовском районе Самарской области закончили расследовать уголовное дело сотрудника МКУ "Управление капитального строительства", обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2020 г. обвиняемый получил через посредника 80 тыс. рублей. Эти деньги передал подрядчик за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и справок о стоимости с завышенными суммами.

Уголовное дело направили в суд.