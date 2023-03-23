Жителям элитной многоэтажки в центре Самары перекрыли единственную дорогу к дому

В Самаре жильцам ЖК "Парус" (ул. Кузбасская) перекрыли единственную дорогу к дому. Об этом сообщили местные жители.

По предварительной версии дорогу перекрыли коммунальщики: "И это касается не только транспорта, но и пешеходной дороги. Людям не оставили выбора от слова совсем, — возмутились самарцы в соцсетях и обратились к представителям надзорного ведомства. — Уважаемая прокуратура города Самары! Помогите людям найти дорогу к правде. А то ведь до мая месяца они видимо должны летать как Икары".

Однако, как рассказали в управляющей компании ООО "Легенда", которая обслуживает этот дом, дорогу перекрыли представители ГК "Древо".

"Заказчик работ — строительная компания "Древо". Они прокладывают ливневку, которая будет подходить к их новому ЖК. Там сейчас четырехсотая труба лежит, они будут укладывать восьмисотую", — рассказали в УК. — С их слов, закончат работы к середине апреля".

Также представители УК сообщили, что никак не могут повлиять на работы, поскольку территория не относится к общедомовому имуществу и юрисдикции УК. Однако, уже сейчас подготовлен скан, который в ближайшее время будет направлен в районную администрацию:

"Мы подготовили сегодня утром письмо в администрацию о том, что заказчик работ не обеспечил альтернативные пути передвижения пешеходов и автотранспорта. Просим главу района провести инспекцию объезда, который находится в плачевном состоянии".

Сейчас, по словам представителя ООО "Легенда", к дому подъехать можно только окольными путями: через ул. Липецкую и ул. Мусоргского.