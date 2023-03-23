Жителям элитной многоэтажки в центре Самары перекрыли единственную дорогу к дому

В Самаре жильцам ЖК "Парус" (ул. Кузбасская) перекрыли единственную дорогу к дому. Об этом сообщили местные жители.
По предварительной версии дорогу перекрыли коммунальщики: "И это касается не только транспорта, но и пешеходной дороги. Людям не оставили выбора от слова совсем, — возмутились самарцы в соцсетях и обратились к представителям надзорного ведомства. — Уважаемая прокуратура города Самары! Помогите людям найти дорогу к правде. А то ведь до мая месяца они видимо должны летать как Икары".
Однако, как рассказали в управляющей компании ООО "Легенда", которая обслуживает этот дом, дорогу перекрыли представители ГК "Древо".
"Заказчик работ — строительная компания "Древо". Они прокладывают ливневку, которая будет подходить к их новому ЖК. Там сейчас четырехсотая труба лежит, они будут укладывать восьмисотую", — рассказали в УК. — С их слов, закончат работы к середине апреля".
Также представители УК сообщили, что никак не могут повлиять на работы, поскольку территория не относится к общедомовому имуществу и юрисдикции УК. Однако, уже сейчас подготовлен скан, который в ближайшее время будет направлен в районную администрацию:
"Мы подготовили сегодня утром письмо в администрацию о том, что заказчик работ не обеспечил альтернативные пути передвижения пешеходов и автотранспорта. Просим главу района провести инспекцию объезда, который находится в плачевном состоянии".
Сейчас, по словам представителя ООО "Легенда", к дому подъехать можно только окольными путями: через ул. Липецкую и ул. Мусоргского.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.