ФСБ выявила "мертвые души" в одном из самарских ведомств

Сотрудники Следственного комитета по материалам ФСБ возбудили уголовное дело в отношении начальника ФКГУ "Специальное управление № 39" ФПС МЧС России полковника внутренней службы Владимира Максимова. Его подозревают в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, он являлся должностным лицом и с 2016 по 2023 г. подписал лично приказы о назначении девяти человек на вакантные должности. Но они не исполняли служебные обязанности и не появлялись на рабочих местах. Кроме того, были получены оперативные данные, что Максимов давал указания подчиненным сотрудникам — начальникам специальных пожарно-спасательных частей № 48, 52, 53, 54 вносить в табели учета рабочего времени ложные сведения о "мертвых душах", — рассказал источник Волга Ньюс.
По предварительным данным, фиктивно трудоустроенным гражданам проставляли восьмичасовой рабочий день. Трудились "мертвые души" якобы пять дней в неделю. Им начисляли зарплату и даже повышенные премии. По данным силовиков, вся эта ситуация могла привести к ослаблению сил и средств пожарных подразделений, увеличению времени реагирования и снижению качества профилактической работы. В том числе могли быть нарушены интересы режимных оборонных предприятий и, соответственно, интересы государства.
Данные о происходящем оперативники получили в ноябре 2022 года. В марте 2023 г. сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
По данным одного из источников в силовых структурах, "мертвые души" ведомства могли представлять учреждение на соревнованиях.
Напомним, ранее аналогичную ситуацию ФСБ обнаружила в региональном управлении ФСИН. "При устройстве мне сказали, что на работу ездить не нужно. Требуется появляться в офисе раз в месяц и раза три в месяц ездить на спортивную подготовку", — рассказывал в суде по делу экс-начальника службы конвоя Андрея Апанасика один из фиктивно устроенных сотрудников ФСИН.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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