Оператор ТЦ "Империя" вновь выходит из банкротства по мировой

Оператор ТРЦ "Империя" - ООО "Производственно-торговая компания "Рейтинг" ("ПТК "Рейтинг") - готовится заключить мировое соглашение с единственным кредитором - ФНС России.

Процедура банкротства в отношении компании была открыта в январе 2022 года. Инициатором выступили налоговики с суммой-требованием 29,8 млн рублей. На собрании кредиторов 22 февраля ФНС проголосовала за подписание мирового соглашения.

Напомним, это не первая попытка фискалов обанкротить оператора ТЦ "Империя". Предыдущий процесс, начавшийся в 2017 г., также завершился мировым соглашением. В 2021 г. "ПТК "Рейтинг" погасила долги перед ФНС.