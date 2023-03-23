Оператор ТЦ "Империя" вновь выходит из банкротства по мировой

Оператор ТРЦ "Империя" - ООО "Производственно-торговая компания "Рейтинг" ("ПТК "Рейтинг") - готовится заключить мировое соглашение с единственным кредитором - ФНС России.
Процедура банкротства в отношении компании была открыта в январе 2022 года. Инициатором выступили налоговики с суммой-требованием 29,8 млн рублей. На собрании кредиторов 22 февраля ФНС проголосовала за подписание мирового соглашения.
Напомним, это не первая попытка фискалов обанкротить оператора ТЦ "Империя". Предыдущий процесс, начавшийся в 2017 г., также завершился мировым соглашением. В 2021 г. "ПТК "Рейтинг" погасила долги перед ФНС.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой