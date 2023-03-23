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Девелопмент Строительство и недвижимость

Оператор ТЦ "Империя" вновь выходит из банкротства по мировой

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор ТРЦ "Империя" - ООО "Производственно-торговая компания "Рейтинг" ("ПТК "Рейтинг") - готовится заключить мировое соглашение с единственным кредитором - ФНС России.

Процедура банкротства в отношении компании была открыта в январе 2022 года. Инициатором выступили налоговики с суммой-требованием 29,8 млн рублей. На собрании кредиторов 22 февраля ФНС проголосовала за подписание мирового соглашения.

Напомним, это не первая попытка фискалов обанкротить оператора ТЦ "Империя". Предыдущий процесс, начавшийся в 2017 г., также завершился мировым соглашением. В 2021 г. "ПТК "Рейтинг" погасила долги перед ФНС.

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