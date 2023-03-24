Энергетики сообщили о предстоящих отключениях света в трех районах с 24 по 31 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
24.03.2023 с 13-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Васильевка (ул. Специалистов, ул. Пионерская)
24.03.2023 с 13-00 до 14-00
Ставропольский район
с. Ташла
24.03.2023 с 16-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Ташла
24.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Ягодное (ул. Ворошилова, ул. Советская, ул. Калинина, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Красноармейская)
27.03.2023 с 10-00 до 12-00
Ставропольский район
с. Васильевка
27.03.2023 с 15-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Васильевка
27.03.2023 с 10-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков, пер. Ставропольский);
27.03.2023 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Никольская, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Кооперативная);
27.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Ибряйкино (ул. Красноармейская, ул. Островского)
с. М. Толкай (ул. Советская, ул. Чапаева)
28.03.2023 с 10-00 до 11-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка
28.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Октябрьская)
28.03.2023 с 9-00 до 17-00
Красноярский район
п. Удача
п. Линевой
п. Кочкари
п. Угловой
с. Малая Каменка
с. Красный Яр (ул. Комсомльская, 232Г, 232В, 232, 232А, 232Б, 230, 232Д, ул. Почтовая, 131, 131А, 129, ул. Новая).
29.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Васильевка
31.03.2023 с 11-00 до 14-00
Ставропольский район
п. Луначарский (ул. Производственная, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Северная, ул. Раздольная, ул. Зеленая, ул. Ветеранов, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Заводская)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.