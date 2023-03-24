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Экология Общество

Тольяттиазот получил награду в области эковолонтерства

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре прошла третья по счету церемония награждения "Экоравновесие" для волонтеров, сделавших весомый вклад в защиту окружающей среды Самарской области. Тольяттиазот отмечен специальной наградой как ответственный природопользователь, а его сотрудники — старший мастер цеха тепловодоснабжения и канализации Константин Попов и мастер цеха по ремонту запорной арматуры Александр Видякин — благодарственными письмами за активное участие в региональных экологических акциях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

По инициативе и при поддержке ТОАЗа восстановлено около 60 гектаров лесопарковой зоны Тольятти, серьезно пострадавшей от масштабных пожаров несколько лет назад. Для восполнения биоресурсов Волги начиная с 2008 года выпущено более 300 тыс. мальков сазана и стерляди.

Все мероприятия движения "Экоравновесие" проводятся при неизменной поддержке регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования и объединяют активистов общественных организаций, студентов, волонтеров промышленных предприятий и просто неравнодушных людей, готовых жить в стиле "эко" и заботиться об экологии родного края.

Премия "Экоравновесие" — это не только чествование волонтеров и награждение лучших проектов в области охраны окружающей среды. Это еще и площадка обмена идеями и опытом по воспитанию экологической ответственности у молодежи.

Андрей Кургин, главный инженер ПАО "ТОАЗ":

— Минимизация воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов по-прежнему остается в приоритете экологической повестки предприятия. Посредством разработки и внедрения высокоэффективных очистных технологий, проведения комплекса мероприятий, направленных на энергоэффективность, использование вторичных материальных ресурсов, образовавшихся в процессе производственной деятельности, постоянного и многоуровневого контроля мы планомерно снижаем выбросы парниковых газов, заботимся о биоресурсах Волги, улучшаем экологическую обстановку на промплощадке и в регионе присутствия. Участие наших сотрудников в экоакциях лишь подтверждает намерения следовать экокурсу всего предприятия и его коллектива.

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