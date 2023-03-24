Стала известна самая высокооплачиваемая работа в Самарской области

Самарская область вошла в рейтинг российских регионов по зарплатам в различных отраслях. Стало известно, в какой именно сфере выгоднее всего работать жителям губернии. Исследование провело агентство "РИА Рейтинг".
Согласно данным агентства, по итогам 2022 г. наибольший уровень оплаты труда в регионе сложился в сфере финансовой и страховой деятельности, как и по России в целом. Также одними из наиболее высокооплачиваемых сфер деятельности являются добыча полезных ископаемых и деятельность в области информации и связи.
Самарская область по уровню зарплат уступает "северным регионам", работникам которых выплачиваются дополнительные проценты за стаж работы в данных местностях. Также губернию опережают Москва, МО и Санкт-Петербург — центры миграционного притяжения с высоким уровнем доходов граждан. Если исключить эти территории, то Самарская область окажется среди регионов — лидеров России по уровню зарплат.
При этом данные рейтинга говорят о низком уровне социального неравенства в регионе. Так, по итогам 2022 г. соотношение максимального уровня оплаты труда со средним по региону составило 158%. Аналогичное соотношение по лидеру рейтинга — Москве — сложилось на уровне 203,7%, а в среднем по Российской Федерации — на уровне 225,9%.
Более справедливое распределение доходов в Самарской области по сравнению со средними для страны значениями подтверждают и иные показатели. В том числе коэффициент фондов, показывающий соотношение между средними доходами 10% населения с самыми высокими заработками и 10% населения с самыми низкими. По итогам 2021 года разрыв между этими категориями граждан составлял 11,6 раза, что заметно ниже среднероссийского уровня (15,2 раза).
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Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации