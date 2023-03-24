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Экономика и бизнес

Стала известна самая высокооплачиваемая работа в Самарской области

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в рейтинг российских регионов по зарплатам в различных отраслях. Стало известно, в какой именно сфере выгоднее всего работать жителям губернии. Исследование провело агентство "РИА Рейтинг".

Согласно данным агентства, по итогам 2022 г. наибольший уровень оплаты труда в регионе сложился в сфере финансовой и страховой деятельности, как и по России в целом. Также одними из наиболее высокооплачиваемых сфер деятельности являются добыча полезных ископаемых и деятельность в области информации и связи.

Самарская область по уровню зарплат уступает "северным регионам", работникам которых выплачиваются дополнительные проценты за стаж работы в данных местностях. Также губернию опережают Москва, МО и Санкт-Петербург — центры миграционного притяжения с высоким уровнем доходов граждан. Если исключить эти территории, то Самарская область окажется среди регионов — лидеров России по уровню зарплат.

При этом данные рейтинга говорят о низком уровне социального неравенства в регионе. Так, по итогам 2022 г. соотношение максимального уровня оплаты труда со средним по региону составило 158%. Аналогичное соотношение по лидеру рейтинга — Москве — сложилось на уровне 203,7%, а в среднем по Российской Федерации — на уровне 225,9%.

Более справедливое распределение доходов в Самарской области по сравнению со средними для страны значениями подтверждают и иные показатели. В том числе коэффициент фондов, показывающий соотношение между средними доходами 10% населения с самыми высокими заработками и 10% населения с самыми низкими. По итогам 2021 года разрыв между этими категориями граждан составлял 11,6 раза, что заметно ниже среднероссийского уровня (15,2 раза).

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