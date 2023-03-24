Еще один баскетболист "Самары" перешел в УНИКС

Центровой Иван Лазарев покидает БК "Самара". Он продолжит карьеру в казанском УНИКСе, сообщает пресс-служба клуба.

Иван присоединился к "Самаре" прошлым летом и провел за нашу команду 20 матчей в Единой Лиге ВТБ, в среднем набирая 5,1 очка и делая 3,1 подбора.

Днем ранее "Самара" сообщила о переходе в УНИКС защитника Маркоса Найта.