Еще один баскетболист "Самары" перешел в УНИКС

Центровой Иван Лазарев покидает БК "Самара". Он продолжит карьеру в казанском УНИКСе, сообщает пресс-служба клуба.
Иван присоединился к "Самаре" прошлым летом и провел за нашу команду 20 матчей в Единой Лиге ВТБ, в среднем набирая 5,1 очка и делая 3,1 подбора.
Днем ранее "Самара" сообщила о переходе в УНИКС защитника Маркоса Найта.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.