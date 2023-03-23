Баскетболист Маркос Найт перешел в УНИКС

Казанский клуб объявил о переходе 33-летнего защитника Маркоса Найта. Соглашение рассчитано до конца чемпионата 2022/23.
Найт начинал сезон в "Самаре" и провел в составе дебютанта Лиги 31 матч, набирая в среднем 16,9 очка, 4,9 подбора, 4,5 передачи и 1,5 перехвата.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.