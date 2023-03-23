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Баскетбол Спорт

Баскетболист Маркос Найт перешел в УНИКС

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Казанский клуб объявил о переходе 33-летнего защитника Маркоса Найта. Соглашение рассчитано до конца чемпионата 2022/23.

Фото: БК Самара

Найт начинал сезон в "Самаре" и провел в составе дебютанта Лиги 31 матч, набирая в среднем 16,9 очка, 4,9 подбора, 4,5 передачи и 1,5 перехвата.

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