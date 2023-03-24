В Самаре живодеры подожгли будки с собаками

В ночь на 23 марта в Самаре неизвестные подожгли будки для собак на ул. Алма-Атинской. Об этом сообщает стационар для Животных "ФлагманВет".

Будки находились в гаражном массиве недалеко от завода "Металлург". Огонь успели потушить до того, как он перекинулся на находящиеся рядом гаражи. В результате пожара погибло пять собак. Одного щенка спасли в очень тяжелом состоянии.

Спасатели стационара вывезли с места пожара 11 уцелевших животных: пять взрослых собак и шесть щенков. Все они успели убежать от огня и не пострадали.

До пожара в будках жили восемь собак и их щенки. Укрытия построили зооволонтеры, которые регулярно ухаживали за животными. По словам волонтеров, животные не были агрессивными. "Будки подожгли ночью, и они выгорели полностью, дотла. Два щенка погибли, еще три собаки пропали — вероятно, их жизни также унес пожар. Мы в полном шоке! Кому помешали наши подопечные?" — рассказала волонтер Надежда.

Также волонтеры написали заявление в полицию.