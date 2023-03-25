Губернатор поздравил самарцев с Днем работника культуры

В субботу, 25 марта, губернатор Самарской области, руководитель Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Культура" Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем работника культуры России.

"Культура всегда играла ключевую роль в формировании национального самосознания, нравственности, патриотизма граждан России. И сегодня, опираясь на богатейшее наследие, многонациональную культуру нашего Отечества, мы обретаем ту духовную силу, которая позволяет нам достойно отвечать на современные вызовы и побеждать", — сказал глава региона.

Как отметил губернатор, в условиях, когда коллективный Запад пытается отменить российскую культуру, вымарать из мирового культурного пространства имена наших писателей, художников, композиторов, — ее значение неизмеримо возрастает. "По сути, каждый из нас сегодня — боец культурного фронта, где ведется непримиримая борьба за человека и такие основополагающие ценности, как семья, историческая память, Родина. На ментальном уровне именно культура помогает противостоять человеконенавистнической идеологии, мракобесию и агрессии, то есть всему тому, с чем сражаются наши воины в ходе специальной военной операции", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава Самарской области считает глубоко символичным, что 2022 г. был объявлен президентом Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России, так как "этот год открыл новую страницу в культурной жизни страны, которая во все времена отличалась многообразием форм, языков и направлений".

"Вместе мы продолжили реализацию национального проекта "Культура", инициированного главой государства. Благодаря этой работе в наших городах и селах стало больше современных библиотек и домов культуры, а школы искусств и творческие мастерские получили новое оборудование и инструменты. Активно развивалась культурная жизнь и в ведущих театральных, музыкальных коллективах губернии. Прошлый год принес нам немало премьер и событий, которые стали заметным явлением не только на региональном, но и на всероссийском уровне", — заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор искренне поблагодарил всех работников культуры за преданное служение своему призванию, за самоотверженный и такой необходимый труд. Пожелал им и их близким здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго.