У ругающегося матом самарца изъяли наркотики

В Самаре будут судить 37-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции на ул. Гагарина обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который громко выражался в адрес местных жителей нецензурной бранью. Патрульные для составления административного материала за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, доставили задержанного в отдел полиции, где установили его личность и в присутствии понятых провели личный досмотр вещей. В кармане куртки ранее не судимого задержанного обнаружили и изъяли 21 сверток, обернутый в скотч, с порошкообразным веществом светлого цвета.

Изъятое направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, в свертке находился героин общей массой более 37 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотик приобрел через "закладку" с целью дальнейшей реализации на территории города.

В отношении самарца возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Обвиняемому, по ходатайству органа следствия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.