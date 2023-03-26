Автомобиль Renault Duster загорелся поздно вечером в Новокуйбышевске

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 25 марта, в 22:56 в пожарную охрану поступила информация о возгорании машины напротив дома на ул. Садово-Дачная в городе Новокуйбышевск, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.