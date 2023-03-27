Мужчина погиб при пожаре в Шигонском районе

В воскресенье, 26 марта, примерно в 21:00 произошел пожар на ул. Береговая, 37 в с. Малячкино Шигонского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел дом на площади 48 кв. м. На его тушение выезжали 11 человек, которые ликвидировали возгорание в 21:40.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погиб 46-летний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.