В Самаре водитель Geely поворачивал, где вздумается, и устроил аварию

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В понедельник, 27 марта, в Самаре участником в ДТП попал водитель Geely. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.