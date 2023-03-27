Стало известно, где отключат свет с 27 по 31 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
27.03.2023 с 09-00 до 13-00
Волжский район
с. Выползово (ул. Кооперативная, д. 1-72, ул. Советская, д. 25, 27а, ул. Песочная д. 1-4)
27.03.2023 с 08-00 до 16-00
Шигонский район
с. Муранка (ул. Ульяновская, ул. Садовая)
27.03.2023 с 10-00 до 12-00
Ставропольский район
с. Васильевка
27.03.2023 с 15-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Васильевка
27.03.2023 с 10-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков, пер. Ставропольский)
27.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Никольская, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Кооперативная);
28.03.2023 с 10-00 до 11-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка
28.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. М.Толкай (ул.Советская, Чапаева)
28.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Октябрьская)
28.03.2023 с 08-00 до 16-00
г. о. Чапаевск
г. Чапаевск (ул. Достоевского, ул. Гончарова)
28.03.2023 с 09-00 до 16-00
Большеглушицкий район
с. Н-Павловка (ул. Советская)
29.03.2023 с 09-00 до 16-00
Большеглушицкий район
с. Н-Павловка (ул. Советская)
29.03.2023 с 08-00 до 17-00
Большеглушицкий район
п. Бугринка (ул. Дорожная, ул. Центральная, ул. Овражная)
п. Южный (ул. Луговая, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Целинная, ул. Комсомольская, ул. Озерная, ул. Солнечная, ул. Производственная, ул. Набережная, ул. Почтовая, ул. Юбилейная)
п. Муратшино (ул. Новостройки, ул. Центральная, ул. Набережная)
с. Таш-Кустьянова (ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Придорожная, ул. Новостройки)
п. Коровинский (ул. Заречная)
п. Малороссийск (ул. Заречная, ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Новостройки)
п. Кочевной (ул. Набережная, ул. Центральная)
п. Рязанский (ул.Центральная)
29.03.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. М.Толкай (ул.Советская, Чапаева)
29.03.2023 с 09-00 до 17-00
г. о. Новокуйбышевск
п. Гранный
29.03.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Васильевка
29.03.2023 с 9-00 до 13-00
Кошкинский район
с. Надеждино (ул. Центральная д. №-58-146, 89-154, ул. Луговая д. №-24-85, ул. Садовая д. №-10-50)
д. Александровка
31.03.2023 с 11-00 до 14-00
Ставропольский район
п. Луначарский (ул. Производственная, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Северная, ул. Раздольная, ул. Зеленая, ул. Ветеранов, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Заводская)
31.03.2023 с 08-00 до 17-00
Волжский район
СДТ Березовский
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.