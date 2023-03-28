Самарчанка хотела заняться инвестициями и отдала мошенникам 3,5 млн рублей

В Самаре 58-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег, поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Неизвестный, общаясь с потерпевшей в сети Интернет, предложил ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ
Поверив заманчивому предложению получать большие дивиденды, женщина, работающая машинистом на одном из заводов, перевела на указанный злоумышленником счет более 3,5 млн руб. после чего неизвестный перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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