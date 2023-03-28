Самарчанка хотела заняться инвестициями и отдала мошенникам 3,5 млн рублей

В Самаре 58-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег, поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Неизвестный, общаясь с потерпевшей в сети Интернет, предложил ей постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет-платформ

Поверив заманчивому предложению получать большие дивиденды, женщина, работающая машинистом на одном из заводов, перевела на указанный злоумышленником счет более 3,5 млн руб. после чего неизвестный перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело