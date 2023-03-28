Самарская пловчиха привезла восемь медалей с международного чемпионата American TRI

В Аргентине завершился международный чемпионат по плаванию среди спортсменов с синдромом Дауна American TRI.

Турнир прошел в Буэнос-Айресе. В нем приняли участие спортсмены из Аргентины, США, Бразилии, Мексики, Уругвая, Болгарии, Португалии и России.

В составе национальной сборной выступила представительница Самарской области Софья Алешина. Она проплыла восемь дистанций, завоевав три золотые, три серебряные и две бронзовые медали:

"Золото" - 50 метров брассом; 100 метров брассом; 200 метров брассом.

"Серебро" - 200 метров баттерфляем; 200 метров комплексным плаванием; 800 метров вольным стилем.

"Бронза" - 50 метров вольным стилем; 1500 метров вольным стилем.

Отметим, что на этом чемпионате Софья Алешина установила два рекорда Европы. А тренер сборной команды России — самарец Всеволод Лукин был признан лучшим тренером.