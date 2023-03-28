Самарская пловчиха привезла восемь медалей с международного чемпионата American TRI

В Аргентине завершился международный чемпионат по плаванию среди спортсменов с синдромом Дауна American TRI.
Турнир прошел в Буэнос-Айресе. В нем приняли участие спортсмены из Аргентины, США, Бразилии, Мексики, Уругвая, Болгарии, Португалии и России.
В составе национальной сборной выступила представительница Самарской области Софья Алешина. Она проплыла восемь дистанций, завоевав три золотые, три серебряные и две бронзовые медали:
"Золото" - 50 метров брассом; 100 метров брассом; 200 метров брассом.
"Серебро" - 200 метров баттерфляем; 200 метров комплексным плаванием; 800 метров вольным стилем.
"Бронза" - 50 метров вольным стилем; 1500 метров вольным стилем.
Отметим, что на этом чемпионате Софья Алешина установила два рекорда Европы. А тренер сборной команды России — самарец Всеволод Лукин был признан лучшим тренером.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!