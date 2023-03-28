Россияне начинают пристальнее следить за своим здоровьем

Руководитель центра организации медицинской помощи Страхового Дома ВСК Сергей Лысенков принял участие во II Ежегодной конференции "Цифровая медицина "23", где рассказал о роли страховых компаний в медицине на примере механизмов превенции и пациентоцентричного подхода в оказании медицинской помощи.
Мероприятие состоялось 23 марта в Москве. Сергей Лысенков в качестве одного из спикеров выступил докладом на тему: "Трансформация роли страховой компании в здравоохранении. Создание интегрированной модели сопровождения пациентов". По ходу сессии топ-менеджер ВСК поделился изменениями и тенденциями рынка ДМС, рассказал о проблемах в медицинском страховании в 2023 году, а также выделил тренды медицинских услуг в будущем.
В частности, по результатам опроса HR-служб большинство компаний сохраняют ДМС для сотрудников и родственников, а среди физических лиц спрос на услугу вырос за последние два года на 13%. Аналитики связывают это с повышенным интересом к здоровью на фоне пандемии. В связи с этим общая динамика сборов рынка ДМС в 2022 году составила 9,3% по сравнению с 2021 годом.
Однако готовность россиян заниматься своим здоровьем и своевременно получать медицинские услуги все равно остается низкой. Сегодня примерно 70% граждан имеют различные проблемы со здоровьем, порядка 35% испытывают тревогу или депрессию, но почти половина из всех пациентов хотя бы раз за последний год отказывалась получать медицинскую помощь. Отрасль здравоохранения имеет дефицит кадров, особенно в первичном звене, где врачей в 1,5 раза меньше необходимого. Связано это в основном с низкой оплатой труда медицинских работников.
"По нашим ожиданиям, сейчас формируются устойчивые тренды развития медицины будущего. К 2040 году пациенты будут иметь доступ к подробнейшей информации о своем здоровье в режиме одного окна, помощь будет оказываться в том месте и тем способом, который максимально удобен пациенту, а инновационные методы лечения будут более точными, но при этом менее сложными, дорогими и инвазивными. Уже сегодня обратиться к врачу и получить нужную услугу можно удаленно и в кратчайшие сроки, что упрощает жизнь пациента и снижает нагрузку на систему здравоохранения. Страховые компании играют в этом весомую роль: например, ВСК создала "Цифровую клинику", в которой клиенты могут проконсультироваться с врачом, сдать анализы, получить подробный план выздоровления в своем приложении и сделать это в два раза быстрее, чем при классических посещениях клиник, и это — существенный шаг в будущее", — отметил Сергей Лысенков, руководитель центра организации медицинской помощи Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.