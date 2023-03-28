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Страхование Финансы

Россияне начинают пристальнее следить за своим здоровьем

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель центра организации медицинской помощи Страхового Дома ВСК Сергей Лысенков принял участие во II Ежегодной конференции "Цифровая медицина "23", где рассказал о роли страховых компаний в медицине на примере механизмов превенции и пациентоцентричного подхода в оказании медицинской помощи.

Мероприятие состоялось 23 марта в Москве. Сергей Лысенков в качестве одного из спикеров выступил докладом на тему: "Трансформация роли страховой компании в здравоохранении. Создание интегрированной модели сопровождения пациентов". По ходу сессии топ-менеджер ВСК поделился изменениями и тенденциями рынка ДМС, рассказал о проблемах в медицинском страховании в 2023 году, а также выделил тренды медицинских услуг в будущем.

В частности, по результатам опроса HR-служб большинство компаний сохраняют ДМС для сотрудников и родственников, а среди физических лиц спрос на услугу вырос за последние два года на 13%. Аналитики связывают это с повышенным интересом к здоровью на фоне пандемии. В связи с этим общая динамика сборов рынка ДМС в 2022 году составила 9,3% по сравнению с 2021 годом.

Однако готовность россиян заниматься своим здоровьем и своевременно получать медицинские услуги все равно остается низкой. Сегодня примерно 70% граждан имеют различные проблемы со здоровьем, порядка 35% испытывают тревогу или депрессию, но почти половина из всех пациентов хотя бы раз за последний год отказывалась получать медицинскую помощь. Отрасль здравоохранения имеет дефицит кадров, особенно в первичном звене, где врачей в 1,5 раза меньше необходимого. Связано это в основном с низкой оплатой труда медицинских работников.

"По нашим ожиданиям, сейчас формируются устойчивые тренды развития медицины будущего. К 2040 году пациенты будут иметь доступ к подробнейшей информации о своем здоровье в режиме одного окна, помощь будет оказываться в том месте и тем способом, который максимально удобен пациенту, а инновационные методы лечения будут более точными, но при этом менее сложными, дорогими и инвазивными. Уже сегодня обратиться к врачу и получить нужную услугу можно удаленно и в кратчайшие сроки, что упрощает жизнь пациента и снижает нагрузку на систему здравоохранения. Страховые компании играют в этом весомую роль: например, ВСК создала "Цифровую клинику", в которой клиенты могут проконсультироваться с врачом, сдать анализы, получить подробный план выздоровления в своем приложении и сделать это в два раза быстрее, чем при классических посещениях клиник, и это — существенный шаг в будущее", — отметил Сергей Лысенков, руководитель центра организации медицинской помощи Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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