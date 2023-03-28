ЦСК ВВС в полуфинале Кубка Федерации одержали победу над ХК "Челны"

Хоккеисты ЦСК ВВС в полуфинале Кубка Федерации одержали очередную победу над ХК "Челны" со счетом - 7:2

Теперь волжане повели в серии — 3:2. У самарцев шайбы забросили: Даниил Войтко (Денис Давыдов, Егор Филиппов), Павел Жирнов, Кирилл Овчинников (Егор Егоров, Денис Скатов), Максим Кутявин, Константин Колмагоров (Максим Кутявин, Денис Скатов), Денис Присталов (Егор Ганабин, Станислав Рангаев), Кирилл Овчинников.

Следующий матч состоится в четверг, 30 марта, в Набережных Челнах. Победа в матче позволит "летчикам" выйти в финал.