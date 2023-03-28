В Самаре тушат пожар в отселенном доме на ул. Степана Разина

Во вторник, 28 марта, примерно в 16:01, начался пожар на ул. Степана Разина, 88 в Самаре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Горят второй и третий этажи в отселенном доме на площади 80 кв. м. На тушение направили 27 человек и шесть единиц техники.

Сведений о пострадавших нет. Пожарные принимают меры, чтобы не допустить распространение огня.