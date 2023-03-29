Экскурсоводам Самарской области вручили первые аттестаты

Во вторник, 28 марта, в министерстве туризма Самарской области состоялась церемония вручения аттестатов и нагрудных идентификационных карточек экскурсоводам региона.

В первой "волне" успешно прошли аттестацию 31 экскурсовод и 1 гид-переводчик. Срок действия аттестата — пять лет. Сведения об экскурсоводах, прошедших данную процедуру, будут внесены в соответствующий единый федеральный реестр.

Аттестаты гидам вручил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Также он отметил, что эта аттестация является своевременной и необходимой процедурой, которую нужно пройти каждому экскурсоводу.



"В 2022 году туристический поток в Самарской области установил абсолютный рекорд! Он составил более 2,5 миллионов туристов. Регион представляет для туристов сочетание уникальных природных ресурсов, старинной архитектуры разных стилей и современной инфраструктуры для отдыха. Полученные аттестаты — это признание вашего профессионализма. Благодаря вашему опыту, знаниям и любви к родному краю, туристы и жители региона во время экскурсий будут получать не только интересную, но и, что не менее важно, достоверную информацию С сегодняшнего дня на вас большая ответственность за то, с какими впечатлениями останутся туристы", — прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.



Напомним, что с 1 июля 2023 года экскурсоводам и гидам-переводчикам будет запрещено осуществлять экскурсионную деятельность без аттестации.



Следующие "волны" проведения аттестации для всех желающих экскурсоводов и гидов-переводчиков запланированы на 26 апреля и 21 июня 2023 года.



Информацию по вопросам прохождения аттестации и иным вопросам, связанным с аттестацией экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, можно уточнить по телефону: +7(846) 2147190, а также по электронной почте: VlasovaAA@samregion.ru, указав в теме письма: "ВОПРОС ПО АТТЕСТАЦИИ".