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Общество

Тольяттинцам предложили выбрать логотип для Дендропарка

ТОЛЬЯТТИ. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Эко-волонтеры предлагают тольяттинцам выбрать один из двух логотипов Дендропарка. Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЭкоВоз".

Напомним, этот уникальный объект будет участвовать в конкурсе "Комфортная городская среда", чтобы получить финансирование на свое преображение. И, конечно, он должен иметь собственный логотип.

Как сообщила куратор проекта реконструкции, директор по социальным проектам группы компаний "ЭкоВоз" Алена Душкова, победившая в открытом голосовании эмблема будет использована для дальнейшего продвижения тольяттинского парка и станет его визитной карточкой.

Оставить свой голос и высказать пожелания по развитию Дендропарка можно на его страничке ВКонтакте.

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Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.

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