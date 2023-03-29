Тольяттинцам предложили выбрать логотип для Дендропарка

Эко-волонтеры предлагают тольяттинцам выбрать один из двух логотипов Дендропарка. Об этом сообщает пресс-служба ГК "ЭкоВоз".

Напомним, этот уникальный объект будет участвовать в конкурсе "Комфортная городская среда", чтобы получить финансирование на свое преображение. И, конечно, он должен иметь собственный логотип.

Как сообщила куратор проекта реконструкции, директор по социальным проектам группы компаний "ЭкоВоз" Алена Душкова, победившая в открытом голосовании эмблема будет использована для дальнейшего продвижения тольяттинского парка и станет его визитной карточкой.

Оставить свой голос и высказать пожелания по развитию Дендропарка можно на его страничке ВКонтакте.