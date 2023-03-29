На трассе М-5 под Самарой сгорел Mitsubishi

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Во вторник, 28 марта, в 20:36, загорелась машина на 1023 км трассы М-5 в Красноярском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.