Оскорбительное СМС обошлось жителю Новокуйбышевска в 3 тыс. рублей

В Новокуйбышевске суд оштрафовал 45-летнего безработного местного жителя. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Мужчина отправил 42-летней знакомой оскорбительное и унижающее ее сообщение. Женщина не стала терпеть такое и обратилась в прокуратуру.
В итоге новокуйбышевца привлекли к административной ответственности — назначили штраф 3 тыс. рублей.
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