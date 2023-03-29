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Суды Происшествия

Самарец пошел воровать после упрека в нежелании работать

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре осудили 34-летнего мужчину, совершившего кражу. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жертвой вора стал 66-летний пенсионер. В ноябре 2022 г. он на пару дней уехал из дома, а когда вернулся, увидел разбитое окно и недосчитался монитора с жестким диском, электроинструмента и продуктов. В сумме ущерб составил 23 тыс. рублей.

Полицейские нашли на разбитом окне отпечатки пальцев уже судимого местного жителя. Также они обнаружили часть украденного в пункте приема металла.

Подозреваемый признал вину и пояснил, что пошел на преступление из-за того, что во время ссоры сожительница упрекнула его в нежелании работать.

В итоге Красноглинский районный суд Самары отправил обвиняемого в колонию строгого режима на год и девять месяцев.

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