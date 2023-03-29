Политолог назвал Дмитрия Азарова сильным губернатором, отвечающим кадровой политике президента

Политконсультант, вице-президент РАПК Петр Быстров считает, что нынешний глава Самарской области Дмитрий Азаров достаточно сильный губернатор и эффективный управленец, на что и нацелена кадровая политика президента.
Так прокомментировал эксперт встречу Владимира Путина с Дмитрием Азаровым.
"В отличие от большинства губернаторов, которые не связаны корнями с теми регионами, в которых работают, Дмитрий Азаров - местный, выходец из своей области. Он был мэром Самары, представлял регион в Совете Федерации. Но главное - эффективный управленец, на что и нацелена кадровая политика президента", - сказал Петр Быстров.
Он отметил, что подобные встречи с главой государства можно расценивать как поддержку перед выборами для губернаторов, которые идут на второй срок.
"Владимир Владимирович четко дал понять, что положительно оценивает результаты первого срока работы Азарова в должности губернатора Самарской области. По словам Пескова, президент пожелал Азарову "удачи", - указал Быстров.
Он также отметил, что у Дмитрия Азарова вряд ли возникнут какие-то серьезные проблемы с избранием на второй срок. По словам эксперта, большая часть региональной элиты его поддерживает, а конкуренты "фактически не найдут способа выражения своих политических интересов".
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