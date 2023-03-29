Команда "Самарочка" - чемпион России по настольному теннису

В Оренбурге завершился лично-командный чемпионат России по настольному теннису. В турнире выступили сильнейшие спортсмены из 26 регионов Российской Федерации, которые разыграли семь комплектов наград.
В очередной раз не было равных представителям Самарской области.
"Золото": Тайлакова Мария, Щербатых Валерия, Зиронова Екатерина (Самарская область) (командный турнир); Тайлакова Мария (Самарская область)/ Владимир Сидоренко (Санкт-Петербург) (парные соревнования, микст); Зиронова Екатерина (Самарская область)/ Абраамян Элизабет (Нижегородская область) (парный разряд, женщины).
"Серебро": Тайлакова Мария (Самарская область) (одиночный разряд, женщины) и Волин Лев/Зиронова Екатерина (Самарская область) (парный разряд, микст).
Напомним, в командном турнире "Самарочка" повторила успех первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!