Команда "Самарочка" - чемпион России по настольному теннису

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В Оренбурге завершился лично-командный чемпионат России по настольному теннису. В турнире выступили сильнейшие спортсмены из 26 регионов Российской Федерации, которые разыграли семь комплектов наград.