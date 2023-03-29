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Баскетбол Спорт

Сергей Базаревич покидает БК "Самара"

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сергей Базаревич, возглавлявший мужскую команду "Самара" в сезоне-2022/2023, покинет свой пост. Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: bcsamara.com

"Все судят по результату. Нет результата на который мы рассчитывали, мы не попали, а плей-офф — значит, сезон для нас не получился. У меня по объективным причинам не получилось сыграть в то, что я всегда играл как тренер. Мы постоянно будто бежали за паровозом: поздно собрались, игроки по самым разным причинам поздно приезжали, потом им пришлось уехать — и все это в период, когда мы закладывали базу…", - комментирует Сергей Базаревич.

"Дебютный для клуба сезон в Единой Лиге ВТБ завершился не совсем так, как нам бы хотелось: "Самара" не смогла пробиться в плей-офф, - подытоживает президент баскетбольного клуба "Самара" Камо Погосян. - Можно назвать немало причин, почему нам не удалось решить эту задачу. Но мы все, весь клуб как организация, получили за этот год огромный опыт. В том числе и благодаря Сергею Базаревичу. Это один из лучших российских специалистов, поработавший и с национальной сборной, и в европейских командах. Безусловно, его приглашение на пост главного тренера команды год назад было логичным. Тем более, в Самаре его помнят и любят по прежней работе. Но сезон завершился, мы совместно с Сергеем Валериановичем подробно обсудили его итоги и решили, что, поскольку основная задача по выходу в плей-офф командой под его руководством решена не была, правильным будет прекратить наше сотрудничество".

Напомним, Сергей Базаревич возглавил самарскую команду в июне 2022 года. Соглашение со специалистом было рассчитано на два сезона.

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