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Баскетбол Спорт

Сергей Базаревич возглавил БК "Самара"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новым главным тренером БК "Самара" стал Сергей Базаревич. Соглашение со специалистом рассчитано на два сезона.

Базаревич - один из самых ярких российских баскетболистов 1990-х, лидер сборной на "серебряном" чемпионате мира 1994 г., первый россиянин в НБА. За двадцать лет тренерской карьеры Сергей Валерианович поработал с сильнейшими российскими клубами и имеет зарубежный опыт, побеждал в Еврочеллендже и (дважды) в Кубке России, пять лет возглавлял национальную сборную, с которой доходил до полуфинала Евробаскета-2017 и пробивался в финальный этап Кубка Мира-2019.

В тренерский штаб мужской команды войдут Владислав Коновалов, в последние годы работавший в саратовском "Автодоре", Дмитрий Базаревич, имеющий опыт работы в сборной России и системе столичного ЦСКА, а также Александр Полинкевич.

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