Самарской радиостанции "Маяк" исполняется 13 лет

В пятницу, 31 марта, на волнах самарского "Маяка", круглосуточном региональном канале "Самара 24", на сайте ГТРК "Самара" и в социальных сетях компании ровно в 16:05 начнут праздновать 13-летие радиостанции "Маяк". Об этом сообщает пресс-служба ГТРК "Самара". В течение двух часов ведущие и гости масштабного мероприятия будут вспоминать важнейшие вехи проекта.

"Наш лозунг "Путевка в жизнь" созвучен объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году педагога и наставника, ведь гости наших эфиров вдохновляли слушателей и зрителей всех медиаресурсов ГТРК "Самара" на открытие нового, — говорится в сообщении. — Эксперты своим примером доказывали, что добиться успеха можно в абсолютно разных сферах. Бизнес и предпринимательство, юриспруденция, продюсирование, творчество, медицина, онлайн-маркетинг — и это далеко не полный список профессионалов, принимавших участие в восемнадцати программах".

Гости программ рассказывали о новых профессиональных компетенциях и самых актуальных моделях работы, выступая наставниками для каждого, кто присоединился к эфиру на Радио "Маяк". Слушателей учили быть всегда в самом центре событий, неординарно подходить к решению любых проблем и во всеоружии встречать вызовы современности.