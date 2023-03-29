Самарской радиостанции "Маяк" исполняется 13 лет

В пятницу, 31 марта, на волнах самарского "Маяка", круглосуточном региональном канале "Самара 24", на сайте ГТРК "Самара" и в социальных сетях компании ровно в 16:05 начнут праздновать 13-летие радиостанции "Маяк". Об этом сообщает пресс-служба ГТРК "Самара". В течение двух часов ведущие и гости масштабного мероприятия будут вспоминать важнейшие вехи проекта.
"Наш лозунг "Путевка в жизнь" созвучен объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году педагога и наставника, ведь гости наших эфиров вдохновляли слушателей и зрителей всех медиаресурсов ГТРК "Самара" на открытие нового, — говорится в сообщении. — Эксперты своим примером доказывали, что добиться успеха можно в абсолютно разных сферах. Бизнес и предпринимательство, юриспруденция, продюсирование, творчество, медицина, онлайн-маркетинг — и это далеко не полный список профессионалов, принимавших участие в восемнадцати программах".
Гости программ рассказывали о новых профессиональных компетенциях и самых актуальных моделях работы, выступая наставниками для каждого, кто присоединился к эфиру на Радио "Маяк". Слушателей учили быть всегда в самом центре событий, неординарно подходить к решению любых проблем и во всеоружии встречать вызовы современности.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.