Из Самары в Душанбе будет летать еще одна авиакомпания

Из международного аэропорта Курумоч с 31 марта авиакомпания Nordwind будет выполнять рейсы по маршруту "Самара — Душанбе".

Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по пятницам. Время вылета рейса из Самары — 6:45, время вылета рейса из Душанбе — 12:30. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing-737, время в пути — 3 часа 20 минут.

На данном направлении перелеты также осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии".

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта.