Наталья Полянскова: "Мы можем гордиться, что у нас такой губернатор"

На встрече президента России Владимира Путина с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, которая прошла вчера, были затронуты важнейшие аспекты социально-экономического развития региона, а также поддержки военнослужащих и членов их семей. Как отметила региональный сервисный уполномоченный, общественный советник губернатора Самарской области, заведующая кафедрой региональной экономики и управления Самарского государственного экономического университета Наталья Полянскова, глава региона доложил президенту о той работе, которая проводится большой региональной командой ежедневно.

Наталья Полянскова обратила внимание на то, насколько подробно остановился глава региона на поддержке муниципалитетов Самарской области. Отдельной темой для обсуждения стала поддержка моногорода Тольятти, сохранение и обеспечение дальнейшей деятельностью трудового коллектива АвтоВАЗа и новой управленческой команды.

Во время встречи был отмечен существенный рост финансирования из федерального центра на реализацию национальных проектов в Самарской области.

"Это масштабная работа всех министерств, ведомств и, конечно же, муниципальных образований. Я не понаслышке знаю, что такое подготовить качественную заявку в срок и получить в полном объеме необходимую поддержку для развития. Итогом такой работы — и приток инвестиций, и новые рабочие места. Как отметил Дмитрий Игоревич, это повышение зарплат людей, снижение уровня бедности. Для меня, как для экономиста, было очень важно услышать о сохранении высоких позиций региона в национальном рейтинге инвестиционного климата среди субъектов Российской Федерации. Мы прочно входим в десятку лучших регионов по инвестиционной привлекательности, а здесь задействованы все организации сферы промышленности, включая 27 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Все это дополнительные и внебюджетные, и бюджетные инвестиции", — подчеркнула общественный советник губернатора.

Кроме того, Наталья Полянскова отметила, что с этого года регион входит и в 20 лучших субъектов Российской Федерации по национальному рейтингу качества жизни, или социальному рейтингу. Развитие и укрепление в регионе сфер здравоохранения, образования, труда и занятости, культуры, соцзащиты стали возможны благодаря национальным проектам и тем масштабным изменениям, которые происходят в регионе.

"Все сложности, все удары, которые были в последние годы: это и ковид, и беспрецедентные санкции, и трагические события в Макеевке, — стали для нас катализатором. Все службы, все самарцы, а у нас практически все жители региона готовы в трудную минуту прийти на помощь, мы объединились, и беда еще больше нас сплотила", — выразила уверенность Наталья Полянскова.

Высокую эффективность показала цифровая платформа социальных паспортов семей военнослужащих, которая была впервые разработана в Самарской области и позволила быть в контакте с семьями защитников Отечества, оперативно реагировать на все их потребности и нужды.

"Сейчас на территории региона реализуется большая комплексная программа "Возвращение", где участникам СВО, их родным уделяется пристальное внимание, благодаря институту кураторства, медико-психологической реабилитации, трудовой адаптации, комплексу цифровых сервисов и всей необходимой помощи. Наши решения были поддержаны президентом РФ и рекомендованы к распространению в других регионах страны. Когда произошла трагедия в Макеевке, она стала огромной болью для нашего региона и всей страны. Мы уже с первой недели при поддержке Агентства стратегических инициатив стали обучать наших специалистов психологов оказанию экстренной помощи участниками боевых действий и их семьям", — рассказала о проделанной работе региональный сервисный уполномоченный.

Отдельно Наталья Полянскова отметила ту большую работу по проработке жизненных ситуаций, утвержденных на региональном штабе по реализации Национальной социальной инициативы. Приоритетными направлениями здесь являются содействие в трудоустройстве, сфера образования — постановка на учёт и зачисление в образовательные дошкольные учреждения, здравоохранения — получение первичной медико-санитарной помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и жизненная ситуация по организации досуга.

"Самарская область стала базовой площадкой по организации отпуска военнослужащих, и на совещании в рамках парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, Дмитрий Игоревич поделился опытом о реализации проекта "Возвращение. Отпуск" с регионами ПФО", — сообщила советник губернатора.

Изменения сегодня заметны во всех сферах: строительство объектов здравоохранения и образования, благоустройство и изменение облика общественных территорий, городов и сел Самарской области и многие другие.

"Самарская область сегодня входит в пятерку лучших субъектов Российской Федерации по благоустройству общественных пространств. Это огромный труд и управленческих команд, и жителей. Как отметил Дмитрий Игоревич, в этом огромная заслуга людей, множество пространств были созданы, модернизированы благодаря участию жителей. Мы можем гордиться, что у нас такой губернатор и, конечно, желаем ему успехов на предстоящих выборах", — заключила Наталья Полянскова.