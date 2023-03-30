Сварщик из Новокуйбышевска перевел миллион "персональному менеджеру" из Whatsapp

В Новокуйбышевске 44-летний местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Работающему сварщиком мужчине "постучался" в мессенджере незнакомец и представился персональным менеджером банка. Собеседник утверждал, что на имя новокуйбышевца оформляют кредиты и, чтобы не стать соучастником сомнительных операций, мужчина должен сам оформить заем и перевести деньги на "безопасный счет". В результате по инструкциям неизвестного потерпевший перевел на какие-то счета 1 млн рублей.

Позже мужчина проверил свой счет в мобильном приложении и не увидел там "спасенных" средств, а диалог с персональным "помощником" исчез. После этого сварщик обратился в полицию. Уголовное дело возбудили, но теперь полицейским еще нужно найти мошенника.