Сварщик из Новокуйбышевска перевел миллион "персональному менеджеру" из Whatsapp

В Новокуйбышевске 44-летний местный житель стал жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Работающему сварщиком мужчине "постучался" в мессенджере незнакомец и представился персональным менеджером банка. Собеседник утверждал, что на имя новокуйбышевца оформляют кредиты и, чтобы не стать соучастником сомнительных операций, мужчина должен сам оформить заем и перевести деньги на "безопасный счет". В результате по инструкциям неизвестного потерпевший перевел на какие-то счета 1 млн рублей.
Позже мужчина проверил свой счет в мобильном приложении и не увидел там "спасенных" средств, а диалог с персональным "помощником" исчез. После этого сварщик обратился в полицию. Уголовное дело возбудили, но теперь полицейским еще нужно найти мошенника.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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