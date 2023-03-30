Экс-губернатор Константин Титов: "Это был экзамен, и Дмитрий Азаров его выдержал с честью"

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Константин Титов по итогам встречи президента России и губернатора Самарской области отметил, что Владимир Путин очень хорошо осведомлен о делах в нашей губернии, и начал президент с одного из самых важных вопросов для региона - деятельности АвтоВАЗа.
"Конечно, санкции просто так не прошли. Но Губернатор сказал, и я в это верю, потому что я общаюсь с людьми, которые живут и работают в Тольятти, что в следующем году предприятие выйдет на 400 тысяч автомобилей, а может быть даже чуть больше в год", - отметил экс-губернатор.
Много внимания уделили в разговоре президент и губернатор теме СВО.
"То, что произошло 1 января, удар по Макеевке, показал, что наш губернатор в состоянии быстро принимать оперативные решения, он активно включился в вопросы помощи, когда нужно было и направить на лечение военнослужащих, и психологически поддержать их семьи. Благодаря выстроенным контактам с Министерством обороны он смог оперативно решить многие вопросы. Сразу же вылетел в Ростов, побывал в Макеевке, встретился с военнослужащими, осмотрел условия, организовал профилактику, лечение и адаптацию солдат в нашем госпитале, дома. Конечно, наш губернатор - патриот, и это чувствовалось и в его докладе Президенту. Он всей душой поддерживает наших воинов, которые бьются сегодня за русский народ, за освобождение нашей, русской земли. И важно, что он думает о развитии нашей области", - подчеркнул Константин Титов.
Во время встречи с президентом Дмитрий Азаров не только рассказал о том, что сделано в регионе, но и обозначил масштабные планы, которые предстоит реализовать, наметил вектор развития Самарской области - и получил поддержку главы государства.
"Горизонты нам понятны. Это логистика, это мост через Волгу и 100 километров обводной дороги, это развитие АвтоВАЗа и производства комплектующих, развитие самарских предприятий, в том числе авиационного завода. Все мы ждём, когда авиационный завод снова будет выпускать самолеты. И если бы не поддержка губернатора, у нас бы никогда в мыслях не было, что можно возобновить их выпуск. А сегодня мы возвращаем производство самолётов на наш авиационный завод. А это для Самары очень важно", - акцентировал внимание заместитель председателя Общественной палаты.
Константин Титов подчеркнул, что всякий, кто думает о дальнейшем развитии Самарской области, поддерживает решение Дмитрия Азарова продолжить работу на посту губернатора Самарской области. И внимание со стороны федерального центра - не случайно.
"Вторая за полгода встреча губернатора с президентом страны - это внимание к будущему кандидату на выборы губернатора Самарской области, внимание к Дмитрию Игоревичу как к человеку. Регион большой, со своими вопросами, задачами. Такую область не доверишь любому. И позиция президента была понятна - на первой встрече обсудили вопросы. Вторая была нужна, чтобы понять, как реализуются поставленные задачи. Конечно, глава государства убедился, что здесь всё идет так, как положено. Я думаю, это был экзамен, и Дмитрий Игоревич его выдержал с честью", - резюмировал Константин Титов.
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