Ресурсный центр добровольчества Самарской области обучит волонтеров менеджменту и дизайн-мышлению

В Самарской области стартовала обучающая программа для организаторов волонтерской деятельности и добровольцев. Самые активные участники обучения смогут стать частью федерального проекта "Школа Добро.Университет" и в очном формате поработать с федеральными тренерами Ассоциации волонтерских центров.

В губернии организатором образовательной программы выступил региональный Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества.

Развитие добровольчества - это задача, поставленная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, который лично принимает участие во всех вопросах, связанных с поддержкой волонтерства на уровне региона. Самарская область - один из лидеров добровольчества в стране: более 150 тысяч человек принимают участие в волонтерской деятельности. Губерния четыре года подряд становилась победителем во Всероссийском конкурсе "Регион добрых дел".

Программа обучения организаторов волонтерской деятельности состоит из двух этапов: онлайн-модуль и очная "Школа Добро.Университет".

Онлайн-модуль обучения проходит с 27 марта по 7 апреля 2023 года. В рамках обучающих мероприятий пройдут лекции и семинары, на которых участники познакомятся с наиболее эффективными моделями волонтерской деятельности, особенностями менеджмента волонтерских организаций, планирования и реализации обучающих программ, привлечения ресурсов, поговорят о формировании команд и внутренней культуре волонтерских объединений, дизайн-мышлении и сторителлинге.

Также в ходе обучения эксперты презентуют успешные региональные добровольческие практики и проекты. Кроме того, во время обучения участники рассмотрят актуальные направления региональной и федеральной повестки в сфере добровольчества и узнают особенности ключевой добровольческой платформы DOBRO.ru.

Участники, успешно прошедшие онлайн обучение, в конце апреля 2023 года будут приглашены на очные трехдневные интенсивы по программе "Школы "Добро.Университета" на площадке Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества.

"Школа Добро.Университета" - федеральный сетевой образовательный проект Ассоциации волонтерских центров России, направленный на внедрение единых стандартов обучения участников добровольческой деятельности. Образовательная программа "Школа Добро.Университета" реализуется по двум уровням: "Волонтеры" и "Организаторы добровольческой деятельности". Весной 2023 года обучение по программе Школы пройдут 130 представителей сферы добровольчества Самарской области.

"Школа Добро.Университет" пройдет в регионе уже во второй раз. В 2022 году более 130 волонтеров и организаторов прошли обучение, смогли повысить свои компетенции и квалификацию в сфере организации волонтерской деятельности. Сейчас участники прошлого сезона Школы активно участвуют в развитии добровольческих проектов региона и крупных региональных и федеральных программах и мероприятиях.

"Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области проводит различные программы и проекты по обучению добровольцев и организаторов волонтерской деятельности в Самарской области уже не первый год. Это позволяет не только развивать компетенции участников движения, но и повышать эффективность деятельности волонтерских центров и организаций, качество оказания добровольческих услуг. Особенно важно, что на таких программах участники получают знания и навыки, которые помогают развиваться не только в сфере добровольчества, но и способствуют личностному росту участников, их продвижению и самореализации в профессиональной деятельности", - отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Обучающие мероприятия реализуются при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области в рамках Федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование".